Bill Clinton taburcu edildi

Kan dolaşımına yayılan idrar yolu enfeksiyonu sonucu salı günü California Üniversitesi Irvine Tıp Merkezindeki yoğun bakım ünitesine yatırılan Clinton, ateşi düşürüldükten sonra eşi Hillary Clinton ile bugün hastaneden ayrıldı.

Irvine Sağlık Tıp Departmanı Direktörü Dr. Alpesh N. Amin, basına yaptığı açıklamada, "Başkan Clinton bugün taburcu edildi. Ateşi ve beyaz kan hücresi sayısı normale döndü." ifadesini kullanarak antibiyotik tedavisine New York'ta devam edileceğini belirtti.

ABD'nin 42. Başkanı olan 75 yaşındaki Clinton, 2004'te dörtlü baypas ameliyatı ve 2010'da atardamarının açılması operasyon geçirmişti.