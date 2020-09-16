Bilişim sistemleriyle 5 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Körfez ilçesinde ve Bursa, Çanakkale, İzmir ile Van'da farklı tarihlerde meydana gelen 8 farklı dolandırıcılık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişinin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi.

İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler A.D.A, M.G, E.Ç. ve L.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.