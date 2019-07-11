Bilişim 500’de bu yıl da bir numaraya yerleşti

Sensormatic ayrıca Sistem Entegratörü ve İş Ortağı kategorisinde 11. sırada konumlandı. BThaber Gazetesi tarafından hazırlanan ve 20 yıldır Türkiye’nin en büyük 500 bilişim şirketini belirleyen araştırmanın 2019 yılı sonuçları, 2018 ciroları baz alınarak hazırlandı.

Şirketin CEO’su İsmail Uzelli, “Kurulduğumuz 1994 yılından bu yana gelişen teknolojiyle birlikte kendimizi yeniliyor, güvenlik teknolojileri sektörüne ve Türkiye’ye, yeni nesil teknolojilerle değer üretiyoruz. Sensormatic olarak 25. yılımızda Bilişim 500’de lider olarak listelenmenin mutluluğunu yaşıyor, araştırmayı yapan BTHaber ve M2S’e teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.