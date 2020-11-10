Bilirkişi, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ı "asli kusurlu" buldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle Köksal'ın 10 Aralık 2019'daki ölümüne ilişkin şırınga şeklindeki çikolata kutusunun satıldığı kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünü dağıtan firmanın yöneticisi Yunus Taycı hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
İddianamede, otopsi sonucu Mert Yağız Köksal'ın ölümünün "solunum yollarının yabancı cisimle tıkanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiği" ifade edildi.
Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporunun Mert Yağız Köksal'ı "asli kusurlu" kabul ettiği belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
"Dosyada mevcut 15 Ekim 2020 tarihli Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporuna göre maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçması ve boğularak ölmesine neden olduğu, maktulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir."
Haklarında dava açılan Yavuz ve Taycı'nın yaşanan olayda "tali kusurlu" olduğu kaydedilen iddianamede, okul müdürü, nöbetçi öğretmen, hizmetli ve Mert Yağız Köksal'ın götürüldüğü sağlık merkezindeki doktor hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
- "Konunun tüm çocuklar adına takipçisi olacağız"
Köksal ailesinin avukatı Özge Şimşek Çağlayan, yaptığı açıklamada, hukuka aykırı şekilde çocuğun asli kusurlu sayıldığı rapora dayanılarak iddianame hazırlandığını ifade etti.
Mert Yağız Köksal'ın asli kusurlu sayılmasının kamu vicdanını yaralayacağını vurgulayan Çağlayan, şunları kaydetti:
"Bu durumun kamu vicdanını derinden yaralayacağı tartışma götürmezdir. Bir çocuktan yetişkin düzeyde birinin göstermesi gereken özen ve dikkati beklemenin mümkün olmadığı nasıl gözardı edilmiş akıl alır gibi değil. Gerekli itirazları yapacağımızı ve konunun tüm çocuklar adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."
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