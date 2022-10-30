DHA

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasını soruşturan bilirkişi heyeti ve savcılar, yeniden madencilerle görüştü.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 41 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan 25 kişiden gözaltına alınan 24 kişinin ifadeleri emniyette alınıyor. Gözaltındaki kişilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcı, 7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır bugün facianın yaşandığı maden sahasına gelerek, incelemelerde bulundu.

Heyet ve savcılar, mekanizasyon ve bilgisayar alanları ile görevli madencilerle görüştü. 3 saat süren incelemelerde heyet, yangının halen devam etmesi nedeniyle yeraltına girmedi.