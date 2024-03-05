Bilinmeyenlerin ardında: Daha önce duymadığınız 8 ilginç gerçek
İnsanlar her gün birçok bilgiye maruz kalırlar ve bu bilgiler bazen çok sıradan bazen ise ilginç olabilir. Peki, gözünüzden kaçırmış olabileceğiniz bilgileri hiç merak ettiniz mi? İşte, sizin için alevlerin gölge oluşturmamasından çileğin meyve olmamasına dair 8 ilginç gerçek!
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Günümüz dünyasında insanlar, her gün birçok yeni bilgiyle karşılaşır. Bu bilgi akışı devam ederken bazen gözümüzün önünde olan nesneler hakkında bazı ayrıntıları bilmediğimizi fark edebiliriz. İşte, daha önce duymadığınız Sünger Bob'taki evlerin çöpten yapılmasından alevlerin gölge oluşturmamasına kadar ilginç gerçeklere dair detaylar...
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1. ALEVLER GÖLGE OLUŞTURMAZ
Alevler ışık kaynağı oldukları için gölgeleri yoktur. Yani alevler kendileri bir ışık kaynağı oldukları için nesnelerin arkasında değil, önünde olan alanlara ışık yayarlar. Bu nedenle arkalarında bir duvar varsa alevlerin ışığı duvarı aydınlatır, gölge oluşturmaz.
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2. SÜNGER BOB’TAKİ EVLER ÇÖPTEN YAPILMIŞTIR
Sponge Bob Square Pants (Sünger Bob Kare pantolon) çizgi filmindeki evlerin şekilleri, insanların okyanusa attığı araba susturucularına çok benzer. Bu durum animasyondaki evlerin çöpten yapıldığını gösterir.
Fotoğraf kaynağı: IMDb
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3. BUDA’NIN BAŞI 108 SALYANGOZLA KAPLIDIR
Kadim efsane bu durum hakkında şöyle der: Buda yürüyüşe çıktı, meditasyon yapmaya başladı ve Güneş'in doğup kafasını yakmaya başladığını fark etmedi. Salyangozlar, Buda’nın başına konarak Güneş’in sıcaklığını almaya başladılar. Güneş ise zamanla salyangozları kuruttuğu için Buda’nın kafasında öldüler.
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4. MARIO KAFASIYLA PARÇALAMAZ
Prenses Peach'in kurtarıldığı Super Mario oyununda insanlar genellikle Mario’nun kafasıyla blokları kırdığını düşünüyor ancak karakter bunu yapmak için her zaman yumruğunu kullanıyordu. Bunun yanı sıra oyundaki bulutlar, çalılarla tamamen aynı şekildedir.
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5. KAFASINI BUZLUĞA SOKAN İNSANLAR
Google görsellere ''241543903'' sayısını yazarsanız kafalarını dondurucuya veya buzdolabına sokan birçok insanın fotoğrafını görebilirsiniz. Bu numarayla fotoğraf yayınlayan ilk kişi David Horvitz adlı birisiydi ve böylelikle bir akım başlattı. 241543903 numarası ise David'in buzdolabı seri numarası ile buzdolabında bulunan fasulye paketlerinin üzerindeki barkodların birleşimidir.
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6. İSKAMBİL KARTINDAKİ 8 SİLÜETİ
Üzerinde 8 bulunan herhangi bir iskambil kartının tam ortasına bakıldığında aslında 8 rakamının silüeti oluşur.
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7. BİR MÜZİK VİDEOSUNDA EXCELL’DEN MESAJ GÖNDERİLDİ
2009 yılında çıkan bir şarkıda Kelly Rowland, video klipteki sevgilisine Microsoft Excel üzerinden mesaj göndermeye çalıştı. Excel bir mesajlaşma uygulaması olmadığından bu hareket, bazı izleyiciler tarafından komik bulundu.
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8. MUZ VE SALATALIK MEYVEDİR ANCAK ÇİLEK DEĞİLDİR
Botanikte meyve; ince kabuklu, ortası sulu ve içinde her zaman tohum bulunan belirli bir türdür. Yani üzüm, domates, salatalık, muz, kırmızı biber ve patlıcanın teknik olarak meyve sayılmasının nedeni bu durumdur. Ancak çilek, ahududu ve böğürtlen gibi yiyecekler, güllerin de dahil olduğu rosoideae alt familyasına aittir dolayısıyla meyve değildir.
Kaynak: Bright Side
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