Bilinçli yapılan egzersiz kalp sağlığı ve diyabet gibi pek çok hastalığı önlüyor

AA

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Yeşim Akyol, sağlık için doğru ve düzenli egzersiz önerisinde bulundu.

Egzersizin mutlaka uzman hekim tarafından önerilmesi gerektiğini belirten Akyol, "Egzersiz sağlıklı fiziksel bir fonksiyon oluşturmak için doktor tarafından belirlenmeli. Egzersiz, kişinin yaş ve genel durumuna göre uzman hekim tarafından belirlenmeli. Eklem hareket açıklığı, denge koordinasyon ve esneklik dayanıklılığını artıracak egzersizler var. Hastanın rahatsızlığı teşhis edilip, hangi egzersiz hasta için uygunsa belirlenip, doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Her egzersiz her hastaya yapılamaz, eklem yüklenmeleri olabilir. Hasta kapasitesinin üzerinde egzersiz yaparsa, sakatlık meydana gelebilir, bu noktada hekim kontrolü oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Egzersiz reçetesinin hastanın yaşına, ihtiyacına, kapasitesi ve ilgi alanına göre belirlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Akyol, şöyle devam etti: "Kişinin dayanıklılığı arttıkça, egzersiz de artırılarak devam eder. Örneğin, hastanın eklem kısıtlılığı varsa, eklem hareket açıklığı egzersizleri verilir. Dayanıklılıkla alakalı bir sorun mevcut ise ilk başta kapasite egzersizleri uygulanır. Düşme problemi yaşadıysa denge koordinasyon egzersizleri verilir."

İnternet üzerinde sayısız egzersiz videoları bulunduğunu belirten Akyol, dikkatli ve bilinçli davranılması gerektiğinin altını çizdi.

"DÜZENLİ EGZERSİZ KALP RAHATSIZLIKLARI VE BİRÇOK HASTALIĞI ÖNLÜYOR"

Çocukluktan itibaren düzenli olarak yapılan egzersizin pek çok hastalığı önlediğini aktaran Akyol, şunları kaydetti: "Yaş skalasına göre kişinin ihtiyaçları değişebiliyor. Çocukluk döneminde, sağlıklı bir iskelet gelişimi, sonraki dönemde vücut ağırlığının kontrolü ve ilerleyen dönemlerde ise kemik erimesinden korunmak için kemik güçlendirici egzersizler gerekmektedir. Çocukluktan itibaren yapılan düzenli egzersizler diyabet, kemik erimesi, kalp hastalıkları, felç-inme ve obeziteyi önlüyor. Yaşlılık döneminde sarkopeni hastalığı olarak bilinen, aslında yaşlanma ile kaslarda kaçınılmaz olarak görülen fizyolojik bir durum var. Kaslarda kuvvet azalması ve incelme durumu. Hastanın kol ve bacak kaslarında oluşan incelmeler, dayanıklılığı azaltıyor. Egzersizler ise bu fizyolojik rahatsızlıkları geciktiriyor."