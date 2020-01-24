24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerjinin verimliliği ve tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle yola çıkan şirketler, 2016 yılında başlattıkları Enerji Avcıları projesiyle 5 ilde 96 ilçedeki 250’yi aşkın okulda 25 bin öğrenciye ulaştı. 5. yılında büyük bir hızla eğitimlerine devam eden proje ile hedef kitle olan 4-8 yaş grubu çocuklara, enerjinin önemi ve nasıl verimli kullanılacağı anlatılıyor. Çocukların eğlenerek öğrendikleri proje, okul yöneticileri ve öğretmenlerden de övgü alıyor. Enerji Avcılığı misyonunu üstlenen çocuklar evlerinde, okullarında enerjinin aktif olarak kullanıldığı her alanda ebeveynlerine de öğrendikleri bilgilerle rehberlik ederek sosyal sorumluluk projesinin toplumda yaygınlaşmasına öncülük ediyorlar.
Enerji tasarrufu haftasında da interaktif katılımlı etkinliklerle sürdürülen proje çocukların ilgisini çekmeye devam ediyor. Proje kapsamında belirlenen okullar ziyaret edilerek çocuklar enerjiyi verimli kullanarak nasıl tasarruf edecekleri konusunda bilinçlendiriliyor. Yıl boyunca sürecek etkinliklerle 2020 yılında 10 bin çocuk daha “Enerjinin değerini biliyoruz. Çünkü biz enerji avcıyız” diyecek. 2016 yılında başlayan ve her yıl geliştirilen proje bu yıl da çocuklara bilimsel destek sağlayacak aktivitelerle zenginleştirildi. Çocukları hem yanlış bilinen tüketim alışkanlıkları konusunda eğiten hem de enerji deney setleri ile bilinçlendiren Enerji Avcıları projesi yılda bir gün değil her gün enerji verimliliği sloganıyla yoluna devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!