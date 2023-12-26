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        Haberler Yaşam Bilimsel olarak insanı mutlu ettiği kanıtlandı

        Makarnanın bilimsel olarak insanı mutlu ettiği kanıtlandı

        Milan IULM Üniversitesi Davranış ve Beyin Laboratuvarı'ndan araştırmacılar makarna tüketiminin duygusal ve bilişsel açıdan insanları mutlu ettiğine dair bulgular elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:22
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        • 1

          25 ve 55 yaş arasında yapılan çalışma, gluten intoleransı olmayan 40 kişiyi kapsıyor. Araştırmaya katılan kişiler makarna yedikten sonra olumlu ve bilişsel durumlar yaşadıklarını bildirdi. Dünya çapında önemli bir yere sahip olan İtalyan yemeği, katılımcıların yüzde 40'ı tarafından rahatlık hissi ve moral artışıyla ilişkilendirildi.

        • 2

          TRİPTOFAN ENZİMİ, SEROTONİN HORMONUNU DESTEKLİYOR

          Makarna yedikten sonra yaşanılan mutluluk, kısmen önemli bir amino asit olan triptofan bileşiğine dayandırılıyor. Triptofan, genellikle 'mutluluk hormonu' olarak adlandırılan serotonin hormonunu destekliyor.

        • 3

          MÜZİK DİNLEMEK VE SPOR YAPMAK İLE AYNI ETKİLER GÖSTERİYOR

          Çalışma sonucunda makarna yemenin, müzik dinlemeye veya spor yapmaya benzer güçlü bilişsel hormonları harekete geçirdiği ortaya çıkarıldı.

        • 4

          Ayrıca karmaşık karbonhidratların, makarnada bulunan triptofan ile B vitaminlerinin emilmesine yardımcı olan endorfinleri uyardığı kanıtlanmış ve triptofanın ruh halini düzenlemeye yardımcı olduğu, B vitamininin ise serotonin üretirken kasları gevşetiği tespit edildi.

          Kaynak: BNN Breaking

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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