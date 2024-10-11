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Bayburt'ta bilimsel farkındalığı artırmayı hedefleyen "Bilimin Işığında Bayburt" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Yenişehir Parkı'nda Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla etkinlik düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, eğitim ve öğretimdeki değişim ve gelişimlere vurgu yaptı:

"Bilindiği üzere eğitim ve öğretim anlayışı her geçen gün kendini yenilemekte ve farklılaşmaktadır. Bu kapsamda, eğitim ve öğretim sadece dört duvar arasındaki sınıf ortamından çıkıp, sürekli kendini güncelleyen bilgi ve teknoloji ışığında teoriden pratiğe doğru tarif edilemez bir hızla ilerlemektedir. Eğitim öğretim, zamanla öğretmenin bilgi sunmasından uzaklaşarak, öğrenenin bilgiyi keşfetmesine dayanan bir hale gelmiştir. Bu bağlamda bilim ve toplum programları, değişen ve gelişen eğitim öğretim anlayışında büyük bir öneme sahiptir."

Konuşmanın ardından Bayburt Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi ve Bayburt İl Jandarma Komutanlığı açılış gösterilerini sergiledi. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve beraberindeki protokol üyeleri, bilim şenlikleri kapsamında atölye liderleri tarafından hazırlanan çeşitli bilimsel çalışmalar ve uygulamaların yer aldığı stantları gezerek incelemelerde bulundu. Etkinliğe katılan öğrenciler de stantları ilgi ile inceledi. Bilimsel çalışmalarla yakından ilgilenen öğrenciler, atölye liderlerinin yönlendirdiği çeşitli etkinliklere de katılarak uygulamalı deneyler ile bilimi daha yakından deneyimleme fırsatı buldular.