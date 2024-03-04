Bilime göre bazı insanların daha çekici gelmesinin 8 psikolojik nedeni

Çekicilik bireylerin birbirlerine fiziksel, duygusal veya sosyal olarak çekici gelmeleri durumudur. Birçok çalışmaya göre bu çekici özellikler, insanların diğer insanlara daha çekici gelmesini sağlayabiliyor. Bu durumun sebepleri arasında kişisel tercihlerin yanı sıra bazı psikolojik nedenler de rol oynayabiliyor. İşte, bilimsel makalelere dayanarak bazı özelliklerin diğer insanlara çekici gelmesinin 8 psikolojik nedeni...