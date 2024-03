Bilime göre bazı insanların daha çekici gelmesinin 8 psikolojik nedeni

8. TAT

Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde 2015 yılında yayınlanan araştırmaya göre öpüşüldüğünde çok sayıda bakteri alışverişi yapılır. Bu durum karşıdaki kişiyle iyi bir eşleşme olup olmadığını öğrenmeye yardımcı olabilir. Yani bir kişinin tat alma şekli onu karşı taraf için az ya da çok çekici kılabilir.

