Bilime göre başarısızlık vücudunuza ne yapar?

KAZANAN ETKİSİ

Başarısızlığın vücudumuza ne yaptığını anlamak için, öncelikle başarılı olduğumuzda bize ne olduğunu bilmek faydalı olacaktır. Forbes'a göre bilimin bunun için bir terimi var: Ian Robertson'ın 2012 tarihli "Kazanan Etkisi: Güç Beyninizi Nasıl Etkiler?" adlı kitabından alınan kazanan etkisi! Forbes'un yazdığı gibi, bir şeyi - gerçekten herhangi bir şeyi - başarmak için yola çıktığımızda, beyinlerimiz ve bedenlerimiz dopamin, serotonin ve endorfinlerle dolup taşar. Bize o coşkulu duyguyu veren, oraya geri dönüp iyi olduğumuz şeyi tekrar deneme isteği uyandıran her şey. Kazanmak bizi iyi hissettirdiği için ona bağlı kalırız ve kaçınılmaz olarak daha iyi oluruz.