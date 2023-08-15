Bilime göre banyodan daha fazla bakteri üretiyor! Mutfağınızda en mikroplu alan burası

Baharat rafınızı ve baharat kavanozlarınızı temiz tutmanın kusursuz bir yolu, bir baharata her ulaştığınızda ellerinizi düzgün bir şekilde yıkamaktır. Bu, evinizin her üyesi için de geçerli. Food Network'e göre, çiğ yiyeceklerden herhangi bir bakteriden kurtulmak için ellerinizi yeterince yıkamanın daha uzun sürdüğünü ve ellerinize birkaç damla su akıtmaktan daha fazla çaba gerektirdiğini hatırlamak da önemlidir. Ellerinizi ılık suyla ıslatmalı, sabun eklemeli ve durulayıp kurulamadan önce 10-15 saniye ovmalısınız. Bakterileri de tutabilen bulaşık havluları yerine kağıt havlular kullanın.