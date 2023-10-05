Bilime göre altın oran vücut ölçüsüne sahip 8 ünlü
Güzellik algısı kişiye göre değişirken kökeni altın orana dayanır. Bilime göre güzellik algısı matematik ve mimariyle ilişkili. Yapılan araştırmalara göre en iyi altın oran vücut ölçülerine sahip olan 8 ünlü kadın listelendi. Listedeki isimler sosyal medyada birçok kişi arasında tartışma konusu haline geldi. İşte bilime göre altın oran vücut ölçüsüne sahip 8 ünlü.
- 1
SCARLETT JOHANSSON
Scarlett Johansson yüzde 96,4 vücut altın oranıyla bir numarada yer alıyor.
- 2
KİM KARDASHİAN
Her ne kadar estetik operasyonlar geçirmiş olsa da Kim Kardashian'ın vücut altın oran yüzdesi 96,3.
- 3
MARİLYN MONROE
Bilime göre Marilyn Monroe'nun altın oran yüzdesi 94 olarak belirlendi.
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- 4
KELLY BROOK
Kelly Brook'un altın oran yüzdesi 92,9.
- 5
KATY PERRY
Altın oran vücuda sahip kişilerden birisi olarak gösterilen Katy Perry'nin yüzdesi 92.
- 6
CAMERON DİAZ
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'ın altın oran vücut yüzdesi 91.
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- 7
ELLE MACPHERSON
Başarılı model Macpherson'ın altın oran vücut yüzdesi 88,3.
- 8
SALMA HAYEK
Ünlü oyuncu Salma Hayek'in altın oran vücut yüzdesi 88.
Kaynak: Bright Side