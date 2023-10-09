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        Haberler Magazin Bilime göre altın oran vücut ölçülerine sahip 8 ünlü isim

        Bilime göre altın oran vücut ölçüsüne sahip 8 ünlü

        Güzellik algısı kişiye göre değişirken kökeni altın orana dayanır. Bilime göre güzellik algısı matematik ve mimariyle ilişkili. Yapılan araştırmalara göre en iyi altın oran vücut ölçülerine sahip olan 8 ünlü kadın listelendi. Listedeki isimler sosyal medyada birçok kişi arasında tartışma konusu haline geldi. İşte bilime göre altın oran vücut ölçüsüne sahip 8 ünlü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 09:42 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:42
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        • 1

          SCARLETT JOHANSSON

          Scarlett Johansson yüzde 96,4 vücut altın oranıyla bir numarada yer alıyor.

        • 2

          KİM KARDASHİAN

          Her ne kadar estetik operasyonlar geçirmiş olsa da Kim Kardashian'ın vücut altın oran yüzdesi 96,3.

        • 3

          MARİLYN MONROE

          Bilime göre Marilyn Monroe'nun altın oran yüzdesi 94 olarak belirlendi.

        • 4

          KELLY BROOK

          Kelly Brook'un altın oran yüzdesi 92,9.

        • 5

          KATY PERRY

          Altın oran vücuda sahip kişilerden birisi olarak gösterilen Katy Perry'nin yüzdesi 92.

        • 6

          CAMERON DİAZ

          Ünlü oyuncu Cameron Diaz'ın altın oran vücut yüzdesi 91.

        • 7

          ELLE MACPHERSON

          Başarılı model Macpherson'ın altın oran vücut yüzdesi 88,3.

        • 8

          SALMA HAYEK

          Ünlü oyuncu Salma Hayek'in altın oran vücut yüzdesi 88.

          Kaynak: Bright Side

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