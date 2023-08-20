TÜM TİPLERİN KENDİ İÇERİSİNDE ARTI VE EKSİLERİ BULUNUYOR

Bu farklı erillik tarzlarının hem artıları hem de eksi yönleri bulunuyor. Örneğin toplumsal cinsiyet eşitliğini ve sosyal adaleti aktif olarak destekleyen erkekler, ruh sağlıklarının daha iyi olduklarını bildiriyor. Buna karşılık bu idealleri desteklemeyen erkekler ise sosyal hayattan dışlanmaya veya eleştiriye maruz kaldıklarını dile getiriyor.