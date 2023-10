Bilim tarihini değiştiren keşif! Bu canlı oksijenli solunum yapmıyor!

Dünya üzerinde milyonlarca türevi olan bakteri yaşıyor. Bakteriler bizler gibi nefes alabiliyor ve atık üretiyor. Fakat bilim tarihi ilk kez Henneguya Salminicola isimli bir bakteri ile tanıştı ve bu bakterinin alışılmışın dışında bir özelliği bulunuyor.

BİR İLK KEŞFEDİLDİ

Tel Aviv Üniversitesi'nde görevli bilim insanları keşfettikleri Henneguya Salminicola bakterisi hakkında geniş bir inceleme başlattı ve ortaya çıkanlar oldukça şaşırtıcıydı. İlk araştırmalarda bilim insanları yanıldıklarını düşünseler de aslında incelemelerde hiçbir hata yoktu. Bu bakteri mitokondriyal genoma sahip değil ve bu sebeple oksijene ihtiyaç duymuyor. Aslında hayatının bir bölümünde oksijen solumadan hayatta kalan canlıların olduğu bilinmekte fakat bu bakteri hayatının sonuna kadar oksijen solumadan yaşayan tek canlı.

Henneguya Salminicola hakkında yapılan çalışma sonuçları ise Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.