Bilim merkezlerinde görevli öğretmenlere "savunma teknolojilerinde" yüksek lisans imkanı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında lisansüstü eğitim iş birliği protokolü imzalandı.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul tarafından imzalanan protokolle, BİLSEM'de görev yapan öğretmenlerin Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı'nda lisansüstü eğitim almalarına imkan sağlandı.
Protokol sayesinde özel yetenekli öğrencilerin kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmaları amacıyla faaliyet gösteren BİLSEM'de görevli öğretmenler, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilecek.
Mehmet Nezir Gül, imzalanan protokolle BİLSEM'de görev yapan öğretmenlerin hem lisansüstü eğitim alacaklarını hem de Ar-Ge faaliyetlerinde bulunacaklarını belirterek "Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı'nda lisansüstü eğitim almalarını, üniversitenin altyapı, bilgi ve tecrübelerini kullanarak Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmalarını, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde görev yapan akademisyenler ile bilim ve sanat merkezi öğretmen ve öğrencilerinin bilim söyleşilerinde bir araya gelmelerini ve tüm çalışmalara ilişkin usul ve esaslar ile tarafların yükümlülüklerini kapsayan bu protokolün, herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da BİLSEM'de görevli öğretmenler ile öğrencilerin, söz konusu protokolle yeni bilgilerle tanışacağını aktardı.
Kul, "Öğrencilerin başarıya ulaşmasındaki en büyük etken olan öğretmenlerimizin savunma teknolojileri alanında yüksek lisans yapmalarına imkan tanımak, gelişen ve sürekli yenilenen teknolojiyle iç içe olmalarına katkı sağlamak amacıyla imzaladığımız protokolümüz, her iki kurum için de hayırlı olsun.” değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!