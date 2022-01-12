Bilim Kurulu üyesi Turan: 'Omicron'un hastaneye yansıması diğer pikler gibi değil

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan, 'Omicron' varyantının Türkiye ve dünyadaki yayılımı hakkında değerlendirmede bulundu.
'Omicron' ile vakaların artacağını düşündüklerini belirten Prof. Dr. Turan, "Asıl mesele 'Omicron'un hastalık yapma şiddetinin ne olacağı meselesi. Şu an hastaneye ve yoğun bakıma yansıma geçmiş piklerde olduğu gibi değil. Daha az oranda hastane ve yoğun bakım yatışı görülüyor. Poliklinik başvurusu artıyor. Bir şekilde 'Grip oldum' deyip hastaneye başvuran sayısı artmakla birlikte bu artışın 'Omicron' ve mevsimsel grip ilişkili olduğu görülüyor. Poliklinik başvurusunda bulunan kişilerin yaklaşık yüzde 20'si pozitif çıkıyor ve onların da hastaneye yatış ihtiyaçları şu süreçte artmıyor ama vaka sayısı artıkça, pozitif kişi sayısı artıkça tabi ki hastane ihtiyacı da buna paralel artabilir. Özellikle 'kırılgan grup' diye adlandırdığımız ileri yaş grubu ve ek hastalığı olanlar burada çok önemli" dedi.
'SÜREKLİ DEĞİŞİME UĞRUYOR'
Prof. Dr. Turan, 'Omicron varyantıyla koronavirüs salgını grip gibi herkeste görülecek ve sonra salgın bitecek' yorumlarıyla ilgili ise bunun beklentilerden biri olduğunu söyledi. Virüsün, başladığı ilk günden bu yana sürekli değişme uğradığını belirten Turan, şöyle konuştu: "Yeni varyantların ortaya çıkmasının temel amacı, vücut direncine karşı hayatta kalmaya çalışması nedeniyleydi. Virüs sürekli değişti. Sürekli yeni varyantlara büründü. Her seferinde vücut direncine karşı hayatta kalmaya çalışan bir virüs oldu. Daha fazla şiddetli hastalık yapma, daha fazla bulaş ihtimali taşıma isteği içerisinde bir virüs bu. Hal böyle olunca sürekli değişime uğruyor. Bugün 'Omicron'u konuşuyoruz; ama 1 hafta sonra başka varyantın olup olmayacağı hakkında garanti vermek mümkün değil sonrasında bu olabilir de. Artan vaka sayılarının olduğu bugünlerde vurgulamamız gereken en önemli davranış; hatırlatma dozlarımızı olmak, maske ve mesafe kuralına her zamankinden daha fazla dikkat etmektir."
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