Bilim Kurulu Üyesi Şener'den kış öncesi "hatırlatma dozu" uyarısı!

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde günlük Covid-19 vaka sayılarının artmaya başladığını anımsattı.

Türkiye'nin salgınla mücadelede iyi bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Şener, bu süreçte aşılama çalışmalarının da planlı ve hızlı bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Koronavirüsün hafife alınacak bir hastalık olmadığına dikkati çeken Şener, "Her zaman belirttiğimiz gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar bu virüsten daha çok etkileniyor. Daha ağır yandaş hastalıkları olanlar oluyor. Solunum sıkıntısı yaşayanlar oluyor, hastaneye yatanlar oluyor, yoğun bakıma yatanlar oluyor. Süreçte mutlaka aşılarımızı ihmal etmememiz lazım ve kesinlikle ve kesinlikle taviz vermememiz gerekiyor. Kış öncesi Covid-19 salgınında bir tırmanış yaşanabilir. Hatırlatma dozu gelenlerin mutlaka aşılarını yaptırmaları lazım. Aşısız olmak bu periyotta deneyimlemek istemeyeceğiniz bir tabloya sebep olabilir. Hatırlatma aşılarının uzun süre eksik olması ağır tabloya sebep olabilir" diye konuştu.

"VİRÜS AFFETMEDİ"

Şener, salgının başından bu yana önlemlere karşı çok titiz davrandığını, Koronavirüs Bilim Kurulunda görev yaptığı için de halkı bu yönde sürekli bilgilendirmeye çalıştığını anlatarak, aldığı tüm önlemlere rağmen kendisinin de virüsten kaçamadığını dile getirdi.

Bilimsel bir toplantı için bir süre önce gittiği Antalya'da rahatsızlandığını ve Covid-19 testinin pozitif çıktığını anlatan Şener, hastalıkla ilgili deneyimini şu şekilde paylaştı: "Yemek yerken ben dahil birkaç arkadaşımız enfekte olduk. Üç yıllık süreç içerisinde belki de taviz verdiğim nadir anlardan birisiydi ama virüs affetmedi. İlk kez Covid-19 olmuştum. Eklem ağrısı, ateş, üşüme, titreme başladı. Aşılarım tam olduğu için Covid-19'u evde 5 gün istirahat ederek hafif geçirdim. Benim kalp hastalığım da var ama bu süreci atlatmamda aşılara sığınmış olduk. Covid-19'un gribal enfeksiyonlardan daha ağır geçtiğini deneyimlemiş olduk. Hastalarımız genelde, 'Hocam inanılmaz bir kemik, eklem ve kas ağrısı oluyor. Böyle bir şey yaşamadık' diyordu. Tam doz aşılı olduğum için solunumla ilgili ciddi problem yaşamadım."