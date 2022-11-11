Bilim Kurulu Üyesi Şener'den kış öncesi "hatırlatma dozu" uyarısı!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde günlük Covid-19 vaka sayılarının artmaya başladığını anımsattı.
Türkiye'nin salgınla mücadelede iyi bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Şener, bu süreçte aşılama çalışmalarının da planlı ve hızlı bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.
Koronavirüsün hafife alınacak bir hastalık olmadığına dikkati çeken Şener, "Her zaman belirttiğimiz gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar bu virüsten daha çok etkileniyor. Daha ağır yandaş hastalıkları olanlar oluyor. Solunum sıkıntısı yaşayanlar oluyor, hastaneye yatanlar oluyor, yoğun bakıma yatanlar oluyor. Süreçte mutlaka aşılarımızı ihmal etmememiz lazım ve kesinlikle ve kesinlikle taviz vermememiz gerekiyor. Kış öncesi Covid-19 salgınında bir tırmanış yaşanabilir. Hatırlatma dozu gelenlerin mutlaka aşılarını yaptırmaları lazım. Aşısız olmak bu periyotta deneyimlemek istemeyeceğiniz bir tabloya sebep olabilir. Hatırlatma aşılarının uzun süre eksik olması ağır tabloya sebep olabilir" diye konuştu.
"VİRÜS AFFETMEDİ"
Şener, salgının başından bu yana önlemlere karşı çok titiz davrandığını, Koronavirüs Bilim Kurulunda görev yaptığı için de halkı bu yönde sürekli bilgilendirmeye çalıştığını anlatarak, aldığı tüm önlemlere rağmen kendisinin de virüsten kaçamadığını dile getirdi.
Bilimsel bir toplantı için bir süre önce gittiği Antalya'da rahatsızlandığını ve Covid-19 testinin pozitif çıktığını anlatan Şener, hastalıkla ilgili deneyimini şu şekilde paylaştı: "Yemek yerken ben dahil birkaç arkadaşımız enfekte olduk. Üç yıllık süreç içerisinde belki de taviz verdiğim nadir anlardan birisiydi ama virüs affetmedi. İlk kez Covid-19 olmuştum. Eklem ağrısı, ateş, üşüme, titreme başladı. Aşılarım tam olduğu için Covid-19'u evde 5 gün istirahat ederek hafif geçirdim. Benim kalp hastalığım da var ama bu süreci atlatmamda aşılara sığınmış olduk. Covid-19'un gribal enfeksiyonlardan daha ağır geçtiğini deneyimlemiş olduk. Hastalarımız genelde, 'Hocam inanılmaz bir kemik, eklem ve kas ağrısı oluyor. Böyle bir şey yaşamadık' diyordu. Tam doz aşılı olduğum için solunumla ilgili ciddi problem yaşamadım."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!