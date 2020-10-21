DHA

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüse yakalandı. DHA'nın haberine göre, hastanede Covid-19 yoğun bakım servisinde görev yapan Prof. Dr. Levent Yamanel'in, 15 gün hastanede tedavi görmesinin ardından taburcu olduğu ve test sonucunun negatife döndüğü belirtildi. 1 hafta içinde hastanedeki görevine dönmesi beklenen Prof. Dr. Yamanel, son dönemde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarına katılmıyordu.