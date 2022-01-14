Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı: Omicron dalgasının yükselme konumundayız

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, çoğu hastanın evde istirahat ederek hastalığı ayakta atlattığını belirtip, ağır semptomların da olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Özlü, “Ciddi ağrılar oluyor. Kas ağrıları, sırt ağrıları, göğüs ağrıları, halsizlik, takatsiz çok belirgin, boğaz ağrısı oluyor, baş ağrısı oluyor. Sıkıntılı bir dönem; 5-6 gün, 1 hafta sürüyor. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Hayatından 3-5 gün, 1 hafta çalınmış oluyor. Tabi bazıları da bu kadar rahat atlatamıyor. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar. Bağışıklığı baskılanmış olan kişilerde ağır seyredebilir. Hastane yatışı, yoğun bakım desteği gerektirebilir. Halen Türkiye'de neredeyse her gün 1 uçak dolusu insan kaybediyoruz. Ölümcül seyreden vakalar var. 'Omicron' dalgasının yükselme konumundayız. Önümüzdeki günlerde daha da yükselecek. Oysa bazıları salgın bitmiş gibi davranıyorlar. Sanki her şey normale dönmüş gibi ama hiç öyle değil. Umarım bu yaşadığımız, son dalga olur. Beklentimiz o" diye konuştu.
'KISA SÜREDE BULAŞTIRICILIĞINI KAYBEDİYOR'
Klinik değişikliklere göre de izolasyon- karantina sürelerinin değiştiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "'Omicron' varyantı ile birlikte bu virüsün davranışı değişiyor. 'Delta' varyantı daha farklıydı, ilk salgın ortaya çıktığında gördüğümüz Vuhan’dan yayılan virüs daha farklıydı. Bu klinik değişikliklere göre de bu izolasyon- karantina süreleri değişiyor. Bu gördüğümüz varyant, çok daha kısa süre içinde semptomatik hale geliyor ve daha kısa süre içerisinde de bulaştırıcılığını kaybediyor. Dolayısıyla 1 haftalık süre aslında çoğu vakanın virüsü temizlenmiş oluyor. Bulaştırıcılık en azından büyük oranda ortadan kalkmış oluyor. Elbette daha uzun sürenler var. 14 gün, 20 gün, 1 ay bulaştırıcılık devam eden vakalar var ama bunlar çok nadir optimal süre şu an itibarıyla bu varyant da 7 gün yeterli gibi görünüyor. Tabi insanımızın işini, gücünü aksatmamak, hayatı durdurmak için bu süreyi ihtiyaca göre optimize etmek gerekiyor. O amaçla yapılmış bir çalışma” dedi.
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