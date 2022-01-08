Korkutan açıklama: Katlanarak artıyor

Omicron varyantının hakim olmasıyla 2-3 günde bir vaka sayılarının katlanarak arttığını söyleyen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Dünyada 2,5 milyonu geçen vaka sayısı oluştu. Bu daha önce en yükseklerde gördüğümüz vaka sayılarının 2 katından daha fazla. Görünen o ki bu yükselme devam edecek gibi görünüyor. Daha yüksek pik değerlerine ulaşacağız. Öyle anlaşılıyor. Türkiye'de bakarsanız vaka sayıları gerçekten katlanarak artıyor" dedi.
"BU DALGA DAHA ÖNCEKİLERE ÇOK BENZEMEYECEK"
Prof. Dr. Özlü, "Ülkelerde 'Omicron'un hakim hale gelmesiyle birlikte 2-3 günde bir vaka sayılarının katlanarak arttığını görüyoruz. Nerede duracak, ne kadar yükselecek? Bunları tahmin etmek de oldukça güç ama görünen o ki bu dalga daha önceki dalgalara çok benzemeyecek. 'Omicron'un etkisiyle çok daha yüksek sayıda hasta olacak görünüyor" diye konuştu.
"SOMUT VE YAKIN BİR TEHDT OLARAK ARTIK VİRÜSLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Çevrede hastalığın yayıldığının görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Zaten çevrenize, çevremize bakarsak hepimizin tanıdığı arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, komşularımız, apartman komşularımız, köyümüzde, mahallemizde tanıdıklarımız, akrabalarımız, dostlarımız arasında aile boyu bu hastalığa yakalanmış pek çok kişiyi duyuyoruz, görüyoruz. Somut ve yakın bir tehdit olarak artık virüsle karşı karşıyayız. Omicron çok kolay bulaşıyor, çok kısa sürede bulaşıyor ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım” dedi.
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