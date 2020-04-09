DHA

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde yapılan araştırmanın sonucunu paylaşarak, sigaranın etkisine dikkat çekti.

Prof. Dr. Kara, "Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı. Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi. Wuhan'da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2,4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.