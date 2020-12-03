"Sağlık çalışanlarında karantina 7 gün"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs hastalığında 14 günlük karantina sürecinin bazı durumlarda değişebildiğini söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Eğer kişi hastalığı yoğun bakımda atlatmışsa veya kişide bağışıklık sistemi ile ilgili bir rahatsızlık var ise o zaman 21 güne kadar uzayabiliyor. Sağlık çalışanları sağlık sisteminde bir aksamaya yol açmamak için yine fedakarca çaba göstererek 7'nci günün sonunda 2 PCR testi negatifliği var ise tekrardan görevi başında dönüyor" dedi.
"KARANTİNA SÜRESİ BAZI DURUMLARDA DEĞİŞEBİLİYOR"
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde her geçen gün rekor vaka ve ölüm sayıları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda dünyada Covid-19 ile mücadelede tartışılan konulardan biri de 14 gün olan ve bazı durumlarda da 21 güne çıkabilen karantina süreci. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 14 gün olan karantina süresinin bazı durumlarda değişebildiğini söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, şöyle konuştu: "Eğer kişi hastalığı yoğun bakımda atlatmışsa veya kişide bağışıklık sistemi ile ilgili bir rahatsızlık var ise o zaman 21 güne kadar uzayabiliyor. Teorik olarak siz 30 veya 35'inci günlerde de PCR testinde pozitiflik saptayabilirsiniz. Ama burada önemli olan sizde klinik belirtilerin devam edip etmemesidir. Ondan dolayı zaten klinik belirtileri devam etmeyen bir kişide biz illa işe dönüşlerde PCR testi şartı aramıyoruz. Tek istisna sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları sağlık sisteminde bir aksamaya yol açmamak için yine fedakarca çaba göstererek 7'nci günün sonunda 2 PCR testi negatifliği var ise tekrardan görevi başında dönüyor. Ama burada belirtmemiz lazım ki bu kişilerin semptomları yani klinik belirtileri olup olmaması, aslında onların PCR testlerinin sonucundan çok daha değerlidir. Yani PCR testinde uzayan sürelerde pozitiflik gözükebilir. Burada bizim dikkate alacağımız nokta hastanın belirti verip vermemesidir."
PCR DÜŞÜK MİKTARDAKİ VİRÜS PARTİKÜLLERİNİ DAHİ TESPİT EDİYOR
Doç. Dr. Kayıpmaz, ayrıca PCR testinin düşük miktardaki virüs partiküllerini dahi tespit edebilme kabiliyetine sahip bir test olduğunu da belirterek, "Doğal olarak sizde hastalık yapıcı etkide olmasa dahi virüs parçacıklarını tespit edebilir. Temel olarak hastalığı hafif ya da ayakta atlatan kişilerde 10 gün sonrasında bu saçıcılığın azaldığını biliyoruz. Hastanede 1 günden fazla yatışı gerektirmiş; ama yoğun bakım ihtiyacı olmamış kişilerde bu 14 güne kadar uzayabiliyor" diye konuştu.
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