50 yaş altı için 3'üncü doz uygulanacak mı?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan, sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü için 3'üncü doz aşılamanın başladığını hatırlatarak, "Burada önemli olan şey 2'nci doz aşısını olan vatandaşlarımız 3'üncü doz aşısını 3 ay sonra olabilecekler, randevu bu şekilde veriyor. Örneğin sağlık çalışanlarımızın aşılaması şubat ayında büyük oranda tamamlanmıştı. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu için randevu sistemi açılacaktır. Diyelim ki mart ayında 50 yaş üzeri bir vatandaşımız 2'nci doz aşısını olduysa yeni dönemde de sistemde randevusu açılacaktır" dedi.
50 YAŞ ALTI İÇİN 3'ÜNCÜ DOZ UYGULANACAK MI?
Prof. Dr. İlhan, 3'üncü doz aşının tercihinin vatandaşlara bırakılması ile kendisine hangi aşının tercih edilmesi gerektiği yönünde çok fazla soru geldiğini belirterek, "Burada tercih vatandaşlarımıza kalmış durumda. Akıllarında soru işareti varsa aşı olurken bunu sorabilirler, kronik hastalıkları varsa hekimlerine danışabilirler, bu şekilde bir yaklaşım benimserlerse süreç en hızlı şekilde gerçekleşecektir. Şu anda dünyadaki yaklaşım 1 ve 2'nci doz aşının aynı aşı olması yönünde, tek aşı olan ülkelerde haliyle 3'üncü doz aşı için uygulama yapılacaksa mecburen o aşı tercih edilecek. Ama aşı tercihi olan Türkiye gibi ülkelerde ise vatandaşın tercihi burada söz konusu. 50 yaş altı için 3'üncü doz aşı için süreç içinde değerlendirip ona göre karar vermek doğru olacaktır" ifadesini kullandı.
3'ÜNCÜ DOZ AŞININ GEREKLİLİK NEDENİ
Prof. Dr. İlhan, 3'üncü doz aşıya neden gereklilik duyulduğuna ilişkin, "Normal aşılama şemasında 2 doz aşı ile başlıyoruz, ihtiyaç durumunda 3'üncü doz aşının olması gerekiyor. Şu an geldiğimiz aşamada yeni bir normal döneme giriyoruz, pek çok kısıtlamanın kalktığı bir gün yaşıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı korumak gerekiyor. Bir yandan da sürekli mutasyona uğrayan, değişen koronavirüs varyantlarını düşündüğümüzde hızlıca toplumsal bağışıklığa ulaşmamız gerekiyor. Toplumsal bağışıklığa ulaşmak için de ne kadar çok vatandaşımız aşı olur, ne kadar çok antikor düzeyi yüksek olursa o kadar avantajlı olacağımızı söylemek mümkün. Bu nedenle de vatandaşlarımızın aşılaması devam ederken diğer yandan da koronavirüs yönünden en riskli olan sağlık çalışanları ve hasta olduklarında hastalığı daha ağır geçirecek 50 yaş üstü vatandaşlarımızın aşısı başlamış durumda" dedi.
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