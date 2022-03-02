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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? 23 Şubat tarihinde yapılması planlanan Bilim Kurulu Toplantısı bu haftaya ertelenmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı tarihi ve toplantıdan çıkacak kararlar merak konusu oldu. Kısıtlamaların tekrar değerlendirileceği Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

02.03.2022 - 11:55 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan Koronavivürs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla bu haftaya ertelenmişti. Pandemiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesini konu alan Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapması bekleniyor.

  • BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Şubat tarihinde yapılması planlanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın 1 Mart Salı gününe ertelendiği belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın 2 Mart Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

  • Covid 19 pandemisi ile mücadelede gelinen noktanın ele alınacağı toplantıda kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi de yapılacak. Toplantının ardından ‘Maske zorunluluğu kalkacak mı?’ sorusuna yanıt verecek olan Bakan Koca’nın yayınladığı açıklama şu şekilde; "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

  • MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

    Son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada bu haftayı işaret etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" şeklinde konuştu. 2 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Maske zorunluluğu kalkacak mı?’ sorusuna yanıt vermesi bekleniyor.

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