Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? soruları, koronavirüs tedbirleri ile ilgili alınan yeni kararları merak eden vatandaşların gündeminde. Bu seferki Bilim Kurulu toplantısının öğrenci, veli ve öğretmenler içinde ayrı bir önemi var. Bilim Kurulu toplantısında okulların açılacağı tarih ele alınacak. İşte Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu, yarın saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrasında Bakan Koca, açıklama yapacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA GÜNDEM, OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı okulların ne zaman açılacağı ile ilgili konuya dair bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.