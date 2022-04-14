Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün son durumu vatandaşlarla paylaşacak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak" açıklamasında bulundu.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fahrettin Koca, ‘Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak...

MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?

Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.’ Açıklamasını yaptı. Henüz toplantının günü açıklanmadı." dedi.