Koronavirüs salgınında yükseliş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan son koronavirüs önlemleri sonrası yeni önlemler gelecek mi merak konusu. Peki merakla araştırılan Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün 17:00'de başladı. Toplantı genellikle çarşamba günleri düzenleniyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19:00 sularında açıklama yapması bekleniyor...