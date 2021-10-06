Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayısının yeniden 30 bine yaklaşması nedeniyle yeni kısıtlama kararları alınacak mı alınmayacak mı merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Salgının başından beri yapılan toplantı genellikle çarşamba ya da perşembe günü gerçekleşiyor.

Bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı ise 6 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek...

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir karar alınıp alınmayacağı ise kabine toplantısı sonrası belli olacak...