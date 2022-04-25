Ayrıca Koca'nın toplantıyla ilgili "Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." sözleri, maske zorunluluğu ile ilgili toplantıda değerlendirmeler yapılacağı şeklinde yorumlanmıştı.