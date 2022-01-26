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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bugün Bilim Kurulu Toplantısı olacak mı, saat kaçta? Gözler Bakan'da...

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bugün Bilim Kurulu Toplantısı olacak mı, saat kaçta?

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları yeniden 80 bine dayandı, vatandaşın gözleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin bir araya geldiği Bilim Kurulu Toplantısına çevrildi. Bilindiği gibi koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler ve salgına dair tedbirlerin konuşulduğu Bilim Kurulu toplantıları genellikle Çarşamba günleri yapılıyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bugün Bilim Kurulu Toplantısı olacak mı, saat kaçta? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da...

26.01.2022 - 10:25 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan ve kısa süre içinde neredeyse dünyanın tamamına yayılan Omicron varyantının etkisiyle bir anda yükselen vaka sayıları nedeniyle gözler Bilim Kurulu Toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Bilindiği gibi koronavirüsle mücadelede uygulanacak tedbirler Bilim Kuruluı toplantısında belli oluyor. En son Bilim Kurulu toplantısı 18 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. Vatandaşlar bugün Bilim Kurulu toplantısı olacak mı, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak sorularını araştyırıyor. İşte Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili merak edilenler... 

  • BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin bir araya gelmesiyle gerçekleşen son bilim Kurulu toplantısı 18 Ocak'ta gerçekleşti. 

    Yeni Bilim Kurulu toplantısına ilişkin resmi bir tarih açıklanmadı ancak Bilim Kurulu toplantısının 26 Ocak Çarşamba günü yapılmaıs bekleniyor. 

    Resmi karar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. 

  • YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELER?

    18 Ocak 2022 tarihli Bilim Kurulu toplantısında alınan yeni koronavirüs tedbirleri şöyle: 

    1. Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir.

    2. Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir. Bu ihtimali dikkate alarak tedbirlerin uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmelidir. Sorumlu her vatandaşımız tedbirlere uyarak üzerine düşeni yapmalıdır.

  • 3. Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir.

    4. Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır.

    5. Vakalar, hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzeri büyüklerimizin risk altında olduğunu göstermektedir. 65 yaş üzeri büyüklerimizi korumak için azami hassasiyet gösterilmelidir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemlidir.

  • 6. Omicron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir.

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