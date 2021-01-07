Korona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen yasaklar bir ayı geçkin süredir devam ediyor. Bugün ise Bilim Kurulu Toplantısı yapılacak. Toplantı öncesinde ise Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?" ve "15 Ocak'ta tedbirler kaldırılacak mı?" sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanıyor. Toplantıda aşı çalışmaları, gelinen son aşama ele alınacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak.

15 OCAK'TA YASAKLAR KALKACAK MI?

Normalleşme sürecinin 15 Ocak'ta kalkacağı yönünde iddialar genellikle sosyal medyada yer alıyor. Ancak konuyla ilgili kesinlikle resmi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı henüz bilinmiyor.