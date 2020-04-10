Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda son gelişmeler, alınan önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.