Koronavirus Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Vaka ve ölüm sayılarındaki artış tedirginliği artırırken Bilim Kurulu tarafından yeni tedbirlerin önerilip önerilmeyeceği kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Kurul sonrası ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçerek değerlendirmelerde bulunacak. Peki, Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak? İşte, merak edilen sorunun cevabı...



BİLİM KURULU SAAT KAÇTA TOPLANIYOR?



Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Planlandığı şekilde biterse toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Koca basın açıklamasında bulunacak. Açıklamanın geçtiğimiz hafta olduğu gibi yazılı mı yoksa kameralar karşısında mı yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.



Hatırlnacağı gibi geçtiğimiz Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararları Kabine toplantısında gündeme gelmiş ve yeni tedbirler alınmıştı. Peki, bugün ki toplantıda yeni tedbirler önerilecek mi? Gözler Bilim Kurulu toplantısında... Yeni tedbirlerin önerilmesi halinde önerileri sizinle haberimizde paylaşacağız.