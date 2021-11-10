Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayısının yeniden 30 bin sınırına dayanması sonrası yeni kısıtlama kararları alınacak mı alınmayacak mı merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 10 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Toplantının net saati henüz belli değil ancak toplantı sonuçlarının akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.

Toplantı sonrası Bakan Koca yazılı açıklama ile ya da canlı yayında alınan kararları kamuoyuna duyuracak.