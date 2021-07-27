Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayısının yeniden 16 bin üzerine çıkması yeni kısıtlama kararları alınacak mı alınmayacak mı merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Salgının başından beri yapılan toplantı genellikle çarşamba ya da perşembe günü gerçekleşiyor.

Bu haftaki toplantı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarın ya da Perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor.