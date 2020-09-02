Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak? Vatandaşların gündeminde. Koronavirüs vaka sayılarının artması ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının son durumunu ele alacak. Koronavirüse karşı yeni kararlar alınıp alınmayacağı da netlik kazanmış olacak. İşte 2 Eylül Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili detaylar haberimizde...

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu toplantısı, 2 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'da başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak.

Toplantının ardından alınan kararlar ve çıkan sonuçlar, akşam 18.00 itibariyle basın mensuplarıyla paylaşılacak.