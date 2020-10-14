Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak? Vatandaşların gündeminde. Koronavirüs vaka sayılarının artması ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının son durumunu ele alacak. Koronavirüse karşı yeni kararlar alınıp alınmayacağı da netlik kazanmış olacak. İşte 14 Ekim Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili detaylar haberimizde...

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.