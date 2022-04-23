MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?



Maske yasağı ile ilgili Bakan Koca'nın; "Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." sözleri, maske zorunluluğu ile ilgili toplantıda değerlendirmeler yapılacağı şeklinde yorumlanmıştı.