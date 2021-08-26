Bilim insanlarına göre, sokak lambalarından yansıyan ışık kirliliği nedeniyle böcekler yok oluyor

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BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'de yapılan bir araştırmada, sokak lambalarının gece güvelerinin davranışlarını bozduğu ve tırtıl sayısını yarı yarıya azalttığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar, Science Advances'te yayınlanan çalışmalarında, ışık kirliliğinin yerel böcek popülasyonları üzerinde zararlı etkilerinin yanı sıra tırtıllarla beslenen kuşlar ve diğer türler için de olumsuz sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Erken saatlerde sokak lambalarını karartmak, hareket sensörleri takmak veya renk filtreleri kullanmak gibi kamu güvenliğini tehlikeye atmayan pratik çözümlerin mevcut zararları azaltabileceği ifade edildi.

Araştırma, arıların, karıncaların ve kın kanatlı böceklerin, memelilerden, kuşlardan veya sürüngenlerden sekiz kat daha hızlı yok olduğuna dikkati çekerek, karasinek ve hamamböceği gibi diğer türlerin ise hızla çoğalma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

Böcek popülasyonlarının iklim değişikliği, doğal yaşam alanının kaybı ve böcek ilaçları gibi nedenlerle de azaldığı belirtiliyor.

2019'da yapılan bir bilimsel inceleme de böcek sayılarında dünya çapında ciddi düşüş olduğuna işaret etmişti.

Böcekler birçok kuş, amfibi, yarasa ve sürüngen için besin kaynağıyken, bitkilerin tozlaşmasında önemli rol oynuyor. Bu nedenle böceklerin yok olmasının ekosistemler için geniş kapsamlı sonuçları oluyor.