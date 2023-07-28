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        Haberler Teknoloji Bilişim Bilim insanları yapay zeka teknolojisi sayesinde yunusları dinledi - Teknoloji Haberleri

        Bilim insanları yapay zeka teknolojisi sayesinde yunusları dinledi

        Bilim insanları yapay zeka kullanarak nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan haliç ve pembe nehir yunuslarının seslerini dinledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:45
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        Yapay zekâ ile yunusları dinlediler
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        Nature'ın haberine göre, Catalonia Teknik Üniversitesi ile Mamiraua Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsünün ortak çalışması ve nesli tükenme tehlikesi altında olan iki yunus türünün hareketlerini izlemeyi amaçlayan araştırmada, Amazon Nehri'ndeki yunusların seslerini algılayabilmesi için bir yapay sinir ağına veri sağlandı.

        Brezilya'nın kuzeyinde yer alan Mamiraua rezervine mikrofon yerleştirerek yunusların seslerini dinleyen araştırmacılar, yunus seslerini arka plan seslerinden ayırmak için ses kayıtlarını, sesleri tıpkı insan beyni gibi gerçek zamanlı şekilde sınıflandırabilen yapay sinir ağına aktardı.

        HAREKETLERİNİ İZLEME OLANAĞI SAĞLADI

        Yağmur, tekne motoru ve yunusların seslerini ayırt edecek şekilde geliştirilen yapay zeka teknolojisi bilim insanlarına yunusların hareketlerini izleme olanağı sağladı.

        Yunusların yerlerinin saptanmasına imkan veren çalışmanın bu canlıların korunmasına hizmet edebileceği kaydedildi.

        Haliç yunusu popülasyonunun her dokuz yılda, pembe nehir yunusu popülasyonunun ise her on yılda yüzde 50 azaldığını ifade eden bilim insanları, yunusların yerlerinin saptanmasının, "yerel topluluklar ve yunusların bir arada yaşamasını" sağlayacak önlemler alınmasını kolaylaştıracağını belirtti.

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