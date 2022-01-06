Bilim insanları umutlu! Hem Covid-19’da hem kanserde

Uzmanlar Covid-19’a karşı doğal bir savunma ürünü olan Isoquercetin'in başta kanser olmak üzere birçok hastalıkta etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Dünyada yapılan çalışmalar da bunun göstergesi. Isoquercetin’in bir başka molekül ile kombine olarak kanser ve benzeri hastalıkların önlenmesi ve olası tedavisindeki rolüne yönelik araştırma umutları artırmış durumda. İşte konuyla ilgili uzman görüşleri ve detaylar. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi.

Isoquercetin’in sadece Covid-19 değil kanser ve başka birçok hastalığı önleyip olası tedavisinin araştırılması için yapılan çalışmalar hız kazanmış durumda. Western New England Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin, yakın zamanda Quercis Pharma'dan aldığı araştırma hibesi de bunu gösteriyor. Bu hibe ile 4 yıl boyunca Isoquercetin’in mono veya Zafirlukast ile kombine olarak kanser ve benzeri hastalıkların önlenmesi ve olası tedavisindeki rolü araştırılacak. Araştırmanın yapılacağı laboratuarda; Kanser, kalp krizi, felç ve pulmoner emboli gibi hastalıkları potansiyel olarak tedavi edebilen yeni sınıf ilaçların da araştırılacağı belirtiliyor. Peki Isoquercetin ve zafirlukast nedir? Hangi özellikleri Covid-19’dan kansere kadar hastalıkların önlenme ve tedavisinde güçlü bir etkiye sahip olduklarını düşündürtüyor?

ÇOK SAYIDA YARAR

Isoquersetin, birçok meyve ve sebzede bulunan flavonoidler olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 6 bin üyelik sınıfa dahil bu molekül, bitkilerdeki sarı, mavi ve kırmızı gibi renkli pigmentlerin ana kaynağı olarak gösteriliyor. Bu flavonoidlerin antioksidanlar açısından zengin olup birçok yararlı etkisi olduğuna dikkat çekiliyor. Antioksidan özelliklerinin yanında antiinflamatuvar, antiviral, antiallerjik, antitrombotik ve diğer farklı özelliklerinin olduğunu gösteren çok sayıda çalışma da bulunuyor.

İKİ MOLEKÜLÜN HASTALIKLARA ETKİSİ

Zafirlukast ise (lökotrien reseptör antagonisti) uzun yıllardır astımın kronik tedavisinde oral yolla kullanılıyor. Kanama sürelerini değiştirmeden trombozu inhibe etme yeteneğine sahip olduğu belirtiliyor. Yapılacak faz çalışmaları, bu iki molekülün hastalıkların tedavisinde sinerjistik etkilerinin olup olmadığını göstermesi açısından önemli bulunuyor.

ISOQUERCETİN KANSER İLİŞKİSİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Mert Vural konuyla ilgili olarak, “Yapılan çalışmalarda Isoquercetin'in antioksidan, anti-kanser, anti-inflamatuvar, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğu gösterilmişti. Farklı klinik öncesi ve laboratuvar çalışmaları; pankreatik, meme, kolon, mesane, yumurtalık, karaciğer, akciğer, glioblastoma, prostat ve akciğer kanserleri gibi spesifik kanser türlerinin tedavisinde ve terapötik etkinliği artırmada da Isoquercetin takviyelerinin potansiyel/olası yararlarını ortaya koymuştur. Western New England Üniversitesi’nin almış olduğu hibe, insanlarda Isoquercetin'in kanser tedavisinde (spesifik kemoterapiler ve diğer kanser tedavilerine destek olarak) destekleyici ajan olarak yerinin araştırılması açısından çok önemli olacaktır. Bu araştırmaların sonuçları takip edilmelidir” diyor.

COVİD-19’A KARŞI ISOQUERCETİN

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı ise, “Isoquercetin'in Covid-19 pandemisi ile mücadelede etkin bir aktör olduğuna dikkat çekerek, “Aşılar etkili bir silah olsa da her hafta ortaya çıkan yeni mutasyonlar tüm sağlık otoritelerini endişeye sevk ediyor. Hastalığın son günlerde çok hızlı yayılma etkisi ile ölümcül sonuçlara neden olduğunu görüyoruz. Mutasyonlara karşı doğal bir savunma ürünü olan Quercetin'in emilimi 5 kat, biyoyararlanımı 18 kat artırılmış formu olan isoquercetin acil olarak ülkemizde de tedavi rehberlerinde yer almalı. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Nature'da yayınlanan bir çalışmada, quercetinin farelerde hücre içi hasarı ve yaşlanmayı önlediği gösterilerek, Covid-19’da destek tedavisi olarak önerildiği unutulmamalı" diyor.