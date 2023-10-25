Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Bilim insanları, Tai Chi sporunun, Parkinson semptomlarını yavaşlatabildiğini tespit etti

        Bilim insanları, Tai Chi sporunun, Parkinson semptomlarını yavaşlatabildiğini tespit etti

        Çin'de yapılan yeni bir araştırmada, Tai Chi sporunun, Parkinson semptomlarını yavaşlatabildiği ortaya konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 25.10.2023 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tai Chi'nin Parkinson semptomlarını yavaşlatabildiği tespit edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre, bilim insanları, 2016-2021 döneminde iki gruba ayırdığı 334 Parkinson hastasını gözlemledi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Araştırmada, gözlem grubundan birine hafta 2 kez birer saat Tai Chi sporu yaptırılırken, diğer grup ise rutin ilaç tedavilerini sürdürdü.

        Bu kapsamda, Tai Chi sporunun, beynin hareketleri kontrol etmekle yükümlü bölgesindeki hücrelerin çalışmaması ile ortaya çıkan ilerleyici bir hastalık olan Parkinson hastalığının semptomlarını yavaşlatabildiği görüldü.

        Tai Chi sporunu yapmayanlarda ilaçların dozunu artırması gereken hasta sayısı yüzde 83,5'ten yüzde 96'ya çıkarken; bu sporu yapan grupta oran yüzde 71'den yüzde 87,5'e yükseldi.

        REKLAM

        Şanghay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesinden Araştırmacı Dr Gen Li, Tai Chi sporunu yapan kişilerde Parkinson semptomların yavaşladığının, uyku ve yaşam kalitesinin geliştiğinin tespit edildiğini belirtti.

        Gen, araştırma sonucunda, Tai Chi'nin Parkinson hastalığı üzerinde uzun vadeli yararlı etkiyi koruduğunun, yürüyüş, denge ve bilişsel kabiliyetler gibi hem motor hem de motor olmayan semptomlarda yavaşlatıcı etkileri olduğunun görüldüğünü kaydetti.

        HASTALARIN YÜZDE 96'SI 50 YAŞ ÜSTÜ

        Parkinson hastalarının yüzde 96’sının 50 yaş üstü olduğu ve dünyada 10 milyonun üstünde insanı etkilediği belirtiliyor.

        Tai Chi, dövüş sanatlarından türetilen geleneksel Çin tıbbının enerji egzersizlerinin bir parçası olan fiziksel bir disiplin olarak biliniyor.

        Araştırmanın sonuçları, Nöroloji, Nöroşirürji ve Psikiyatri Dergisi'nde yayımlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Habertürk Anasayfa