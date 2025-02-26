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        Bilim insanları laboratuvarda geliştirdi: Yiyemedikleri hiçbir şey yok

        Samsun'da bilim insanları laboratuvarda organik atık yiyen böcek yetiştirdi. Üretilen bu böcekler üzerinde ekibiyle birlikte AR-GE çalışması yapan OMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, özel laboratuvarlarda ürettikleri "siyah asker sineği böceği"nin hemen hemen bütün organik atıkları yediğini, bazı besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubunun olmadığını söyledi. Yanar, "Biz istiyoruz ki dünyada aynı anda, eş güdümlü şekilde bu böceği kullanalım. Özellikle yerel yönetimlerin bize kulak vermelerini istiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:38
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          Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, özel laboratuvarlarda ürettikleri "siyah asker sineği böceği"nin hemen hemen bütün organik atıkları yediğini, bazı besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubunun olmadığını, özelikle gelişmiş ülkelerin bu tür böceklere büyük önem verdiğini söyledi.

        • 2

          Pazar atıklarından hal atıklarına, restoran atıklarından balık atıklarına kadar birçok atığı saatler içerisinde tüketen "siyah asker sineği böceği", OMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde üretiliyor.

        • 3

          Üretilen bu böcekler üzerinde Doç. Dr. Oğuzhan Yanar ve ekibi AR-GE çalışması yapıyor. Evde yemek yaparken soyulan patatesin, patlıcanın, küflenen peynirin ya da bozulan gıdaların bu böcek sayesinde doğaya tekrar döndürebildiğini ifade eden Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, böcekten çok kaliteli bir gübre de elde edildiğini söyledi.

        • 4
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          Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, "Dünyada güncel olan atıkların ortadan kaldırılması, özellikle de organik atıkların ortadan kaldırılması noktasında böceklerle ilgili bir çalışmamız var. Bu tür bize gelecekte atıkların dönüştürülmesi, hatta sıfır atığa dönüştürülmesi noktasında son derece umut vadediyor. Şu anda laboratuvarımızda AR-GE çalışmamızı devam ettiriyoruz. Ziraat Fakültesi'nde değerli hocalarımızla beraber bitki yetiştiriciliği, sera uygulamaları gibi uygulamalarımız devam ediyor. Bu böcek, özellikle gelişmiş ülkelerin üzerinde durduğu, son derece önem verdiği bir böcektir. Atık tüketim oranları çok yüksektir" diye konuştu.

        • 6

          Oğuzhan Yanar, "Organik atık noktasında hemen hemen yiyemedikleri hiçbir şey yok. Patatesin kabukların, balığın yenilmeyen baş kısmı gibi akla gelen organik anlamda ne varsa hepsini tüketebiliyor. Türün güzelliği şudur; Organik atıkları tükettiriyorsunuz ve sonrasında çok kaliteli bir gübre elde ediyorsunuz. Bunun yanı sıra böcek tavuk veya balık yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılabiliyor. Pet yemi olarak değerlendirebiliyor. AR-GE çalışması sürüyor. Biz istiyoruz ki dünyada aynı anda, eş güdümlü şekilde bu böceği kullanalım. Atıklarımızın hepsini bertaraf edemeyeceğiz ama en azından kurtarabileceğimiz atıkları geri dönüştürelim" şeklinde konuştu.

        • 7

          Yerel yönetimlere seslenen Doç. Dr. Yanar, "Özellikle yerel yönetimlerin bize kulak vermelerini istiyoruz. Böceği beslerken biz bir yem rasyonu yapıyoruz. Örneğin karnabahar yaprağı, çürümüş portakal, çürümüş mandalina, balığın iç organları gibi besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubu yok. Bunların hepsinin dışkılarının mükemmel bir gübreye dönüştüğünü bilimsel yaptığımız analizlerle kanıtlamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

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