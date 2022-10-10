SAÇTA BULUNAN KERATİNDEN SEBZE FİLİZİ ÜRETTİLER

Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden Profesör Ng Kee Woei ve Profesör Hu Xiao’nun yanı sıra NTU ve Harvard Üniversitesi’nden yedi araştırmacıda dahil olmak üzere oluşan ekip, sürdürülebilir bir ikame oluşturmak için saçtan ekstrakte (inorganik veya organik bir maddeyi bir başka çözücü yardımıyla ayırma işlemidir) ederek keratin işlemi uyguladı.