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Bilim insanları bunu da yaptı! Saç tellerinden bitki yaptılar!

Saç tellerinden üretilen sebzeleri tüketir miydiniz? Bilim insanları üretti!

İstenmeyen tüylerden elde edilen sebze fikri biraz mide bulandırıcı gelebilir ancak araştırmacılar bu tür biyoatıkları toprak yerine kullanmanın yeni bir yolunu buldular.

10.10.2022 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • SAÇTA BULUNAN KERATİNDEN SEBZE FİLİZİ ÜRETTİLER

    Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden Profesör Ng Kee Woei ve Profesör Hu Xiao’nun yanı sıra NTU ve Harvard Üniversitesi’nden yedi araştırmacıda dahil olmak üzere oluşan ekip, sürdürülebilir bir ikame oluşturmak için saçtan ekstrakte (inorganik veya organik bir maddeyi bir başka çözücü yardımıyla ayırma işlemidir) ederek keratin işlemi uyguladı.

  • Keratin, saç, deri, tırnakların yanı sıra hayvan yünü ve kuş tüylerinde bulunan bir protein türüdür.

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    TARIM VE HAYVANCILIKTA KULLANILABİLİR

    NTU Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Okulu’nda yardımcı başkanı Prof. Ng, hayvancılıkta, yün, boynuz, toynak ve tüylerde bol miktarda bulunan keratinin biyoatık olarak kullanabileceğine dikkat çekti.

     

  • SÜRDÜRÜLEBİLİR 

    Keratin, birçok çiftlik türünde ekstrakte edilebildiğinden, keratin bazlı hidroponik substratlar geliştirmek, sürdürülebilir tarımın bir parçası olarak çiftlik atıklarının geri dönüşümü için önemli bir strateji olabileceğine değindi.

  • TOPRAĞA İHTİYAÇ DUYULMUYOR

    Hidroponik ürünler topraksız hazırlanır ve yetiştirilir. Toprak yerine, su ve besinler için destek yapısı ve rezervuar görevi gören substratlar (biyokimyada enzimlerin tepkimelerinde işlenen maddelere verilen addır) kullanılır.

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