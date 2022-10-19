Arami, "Glioblastoma hastaları, tanıdan sonra genellikle iki ila üç yıldan fazla yaşamazlar çünkü tümörün her parçasından kurtulamazsınız ve tümör ilaca dirençli veya radyasyona dirençli hale gelebilir. Amaç, sağkalımı uzatmak için bunu diğer tedavilerle birleştirmektir" diye konuştu.