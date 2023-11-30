Bilim insanları 2023 yılının en korkunç filmlerini açıkladı
Korku, sinemanın en popüler türlerinden biridir. Her yıl pek çok korku filmi çekilir ve bu filmler, izleyicileri dehşete düşürmek için tasarlanır. Peki, 2023 yılının en korkunç filmleri hangileri? Bilim insanları, bu soruya yanıt vermek için bir araştırma yaptı ve en korkunç filmleri belirledi
Giriş: 30.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:20
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1. SINISTER (96 PUAN)
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2. HOST (95 PUAN)
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3. SKINAMARINK (91 PUAN)
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4. INSIDIOUS (90 PUAN)
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5. THE CONJURİNG (88 PUAN)
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6. HEREDİTARY (81 PUAN)
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7. SMILE (78 PUAN)
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8. EXORCISM OF EMILY ROSE (76 PUAN)
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9. HELL HOUSE LLC (75 PUAN)
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10. TALK TO ME (75 PUAN)
Kaynak: The Science of Scare Project
Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk