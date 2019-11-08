08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de bilim insanları, 19 yıl sonra yeni bir HIV virüsünün varlığını tespit etti. AA'nın CNN kaynaklı haberine göre; Missouri Üniversitesi ve Abbott Laboratuvarları tarafından yürütülen ve sonuçları Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromları Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde HIV virüs çeşitliliği çalışmasının bir parçası olarak 2001 yılında elde edilen örneğin yeni bir HIV virüsü olduğu neticesine varıldı.
Haberde, bilim insanlarının, bunun yeni bir alt tür olduğunu 3 vakanın bağımsız olarak tespit edilmesiyle söyleyebildiklerini belirtilirken, ilk iki vakanın 1983 ve 1990'da yine Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldüğü kaydediliyor.
"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"
Çalışma ekibinden Mary Rodgers, 1983 ve 1990 yıllarında karşılaşılan iki türün çok sıra dışı olduğunu, bilinen türlerle eşleşmediğini vurgulayarak, 2001 örneğinin bu iki eski örneğe benzediğini söyledi.
Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci de yeni bir tür tespitinin, HIV'in gelişimine dair daha muntazam bir harita sunacağını vurgulayarak, "Mevcut tedaviler, bu ve diğer HIV türlerine karşı etkili. Panik yapmaya ve endişelenmenize gerek yok. Çok fazla insan bu hastalığa yakalanmadı" diye konuştu.
HIV virüsünün diğer virüsler gibi birkaç farklı alt türe sahip olduğu, zaman içinde değişime ve mutasyona uğrayabildiği belirtiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada yaklaşık 36,7 milyon kişi HIV ile yaşarken, Birleşmiş Milletler'in AIDS ile mücadele kuruluşu UNAIDS, 2016 yılında virüsün 1,8 milyon kişiye yeni bulaştığının tahmin edildiğini duyurmuştu.
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